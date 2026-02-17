Олімпійські ігри-2026: усі медалісти за 17 лютого

Чоловіча збірна Франції з біатлону / © Associated Press

У вівторок, 17 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається одинадцятий змагальний день.

Цього дня буде розіграно 6 комплектів медалей. Українські спортсмени боролися за нагороди у двох видах спорту – лижному двоборстві та біатлоні.

Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 17 лютого та список усіх володарів нагород.

Лижне двоборство (великий трамплін, чоловіки)

1. Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)

2. Йоганнес Лампартер (Австрія)

3. Ілкка Херола (Фінляндія)

Біатлон (естафета, чоловіки)

1. Франція

2. Норвегія

3. Швеція

Ковзанярський спорт (командна гонка переслідування, чоловіки)

1. Італія

2. США

3. Китай

Ковзанярський спорт (командна гонка переслідування, жінки)

1. Канада

2. Нідерланди

3. Японія

22:05. Бобслей, двійки (чоловіки)

21:17. Фристайл, біг-ейр (чоловіки)

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.