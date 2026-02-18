Олімпійські ігри-2026: усі медалісти за 18 лютого

Йоганнес Клебо та Ейнар Хедегарт / © Associated Press

У середу, 18 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається дванадцятий змагальний день.

Цього дня буде розіграно 9 комплектів медалей. Українські спортсмени борються за нагороди у п'яти видах спорту – лижних перегонах, гірських лижах, лижній акробатиці, біатлоні та шорттреку.

Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 18 лютого та список усіх володарів нагород.

Лижні перегони (командний спринт, вільний стиль, жінки)

1. Швеція

2. Швейцарія

3. Німеччина

Лижні перегони (командний спринт, вільний стиль, чоловіки)

1. Норвегія

2. США

3. Італія

Сноубординг (слоупстайл, чоловіки)

1. Су Імін (Китай)

2. Тайга Хасегава (Японія)

3. Джейк Кантер (США)

Фристайл (лижна акробатика, жінки)

1. Сюй Ментао (Китай)

2. Даніель Скотт (Австралія)

3. Шао Ци (Китай)

Гірськолижний спорт (слалом, жінки)

1. Мікаела Шиффрін (США)

2. Каміль Раст (Швейцарія)

3. Анна Свенн-Ларсон (Швеція)

15:30 Сноуборд (слоупстайл, жінки)

15:45. Біатлон (естафета, жінки). Україну представлять Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик

22:00. Шорттрек (естафета, жінки)

22:32. Шорттрек (500 м, чоловіки). Україну представить Олег Гандей, якщо вийде до фіналу

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.