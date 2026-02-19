- Дата публікації
Олімпійські ігри-2026: усі медалісти за 19 лютого
У тринадцятий змагальний день зимової Олімпіади-2026 буде розіграно 6 комплектів нагород.
У четвер, 19 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається тринадцятий змагальний день.
Цього дня буде розіграно 6 комплектів медалей. Українські спортсмени боролися за нагороди в одному виді спорту – лижному двоборстві.
Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 19 лютого та список усіх володарів нагород.
Скі-альпінізм (спринт, жінки)
1. Маріанн Фаттон (Швейцарія)
2. Емілі Гарроп (Франція)
3. Ана Алонсо Родрігес (Іспанія)
Скі-альпінізм (спринт, чоловіки)
1. Оріоль Кардона Коль (Іспанія)
2. Нікіта Філіппов (нейтральний статус)
3. Тібо Ансельме (Франція)
Лижне двоборство (командний спринт)
1. Норвегія
2. Фінляндія
3. Австрія
17:30. Ковзанярський спорт (1500 м, чоловіки, фінал)
20.00. Фігурне катання (жінки, довільна програма)
Хокей (жінки). Матч за третє місце – 15:40, фінал – 20:00
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.