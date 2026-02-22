Олімпійські ігри-2026: усі медалісти за 22 лютого

Збірна Канади з хокею / © Associated Press

У неділю, 22 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається останній, шіснадцятий змагальний день.

Цього дня буде розіграно 5 комплектів медалей. Україна в заключний день Олімпіади не буде представлена — "синьо-жовті" вже завершили виступи на цих Іграх без нагород.

Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 22 лютого та список усіх володарів нагород.

11:00. Лижні перегони (масстарт, 50 км класичним стилем, жінки)

11:00. Бобслей (четвірки, чоловіки)

11:40. Фристайл (хафпайп, жінки)

12:05. Керлінг (фінал, жінки): Швейцарія – Швеція

15:10. Хокей (фінал, чоловіки): США – Канада

Додамо, що урочиста церемонія закриття Олімпіади-2026 також відбудеться сьогодні, 22 лютого, о 21:30 за київським часом.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляли 46 атлетів, які боролися за медалі в 11 видах спорту. "Синьо-жовті" втретє в історії не здобули жодної нагороди на зимовій Олімпіаді.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.