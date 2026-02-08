Олімпійські ігри-2026: усі медалісти за 8 лютого

Франція здобула "золото" змішаної естафети з біатлону на Олімпіаді-2026 / © Associated Press

У неділю, 8 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувся другий змагальний день. Розіграли 8 комплектів медалей.

Україна не зуміла здобути нагороди. Найближчими до п'єдесталу "синьо-жовті" були в біатлоні, де наша команда посіла восьме місце в змішаній естафеті.

Дивіться список усіх медалістів другого змагального дня Олімпіади-2026.

Усі медалісти 2-го змагального дня Олімпіади-2026 (8 лютого)

Лижні перегони (скіатлон, чоловіки)

1. Йоганнес Клебо (Норвегія)

2. Матіс Делож (Франція)

3. Мартін Льовстрьом Нйенгет (Норвегія)

Гірськолижний спорт (швидкісний спуск, жінки)

1. Брізі Джонсон (США)

2. Емма Айхер (Німеччина)

3. Софія Ґоджа (Італія)

Біатлон (змішана естафета)

1. Франція

2. Італія

3. Німеччина

Сноубординг (паралельний слалом‑гігант, чоловіки)

1. Бенжамін Карл (Австрія)

2. Кім Санґкюм (Республіка Корея)

3. Тервел Замфіров (Болгарія)

Сноубординг (паралельний слалом‑гігант, жінки)

1. Зузана Мадерова (Чехія)

2. Сабіна Паєр (Австрія)

3. Лючія Далмассо (Італія)

Ковзанярський спорт (3000 м, чоловіки)

1. Сандер Ейтрем (Норвегія)

2. Методей Їлек (Чехія)

3. Рікардо Лорелло (Італія)

Санний спорт (одиночні сани, чоловіки)

1. Макс Лангенхан (Німеччина)

2. Йонас Мюллер (Австрія)

3. Домінік Фішналлер (Італія)

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.