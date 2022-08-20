Олімпійські призерки Токіо-2020 вибороли для України "золото" чемпіонату Європи у веслуванні

Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова здобули золоту нагороду на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022, який триває у Мюнхені.

Лузан та Четверікова перемогли у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Результат українок - 1:57,672 хвилини. "Срібло" виграла Угорщина - 1:58.924, а "бронза" дісталася Польщі - 1:59.572.

Таким чином, Лузан та Четверікова захистили звання чемпіонок Європи. Минулого року вони також вибороли "золото" на цій дистанції.

Для Лузан це вже друга нагорода на Мультиспортивному Євро-2022. Раніше вона виграла "срібло" в одиночному каное на дистанції 500 метрів.

На Олімпійськіх іграх-2020 у Токіо Лузан і Четверікова завоювали "срібло" в каное-двійці на дистанції 500 м.

в каное-двійці на дистанції 500 м. У столиці Японії Лузан також виграла "бронзу" у змаганнях каное-одиночок на 200-метрівці. Їй довірили нести прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2020.

Нагадаємо, Україна здобула дві медалі на Євро з паравеслування на байдарках і каное.

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