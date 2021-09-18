Олімпійські призерки Токіо-2020 виграли для України історичне "золото" Чемпіонату світу з веслування

Це перша українська нагорода найвищого ґатунку на ЧС від 2014 року, та історична в жіночому каное.

Українки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова завоювали "золото" Чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное, який від 16-го до 19 вересня триває в данському Копенгагені.

Український дует виграв змагання каное-двійок на дистанції 500 метрів. Лузан і Четверікова фінішували з результатом 1.55,85 хвилини, випередивши суперниць з Білорусі та Куби.

‍♀️Є перша медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное у Копенгагені!



Золото виборює на дистанції 500 м наш срібний олімпійський екіпаж в каное-двійці Людмила ЛУЗАН/ Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА.



Наші вітання!@PlanetCanoe pic.twitter.com/1s8HXXOV4X — НОК України (@OlympicUA) September 18, 2021

Загалом це "золото" - восьме в історії України на Чемпіонатах світу та перше за сім років. Востаннє Юрій Чебан у 2014 році ставав золотим медалістом в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. А що стосується жіночого каное, то золота медаль Лузан і Четверікової - історична.

Також Лузан виграла срібло ЧС-2021 в каное-одиночці на дистанції 500 м.

На Олімпійськіх іграх-2020 у Токіо Лузан і Четверікова завоювали "срібло" в каное-двійці на дистанції 500 м.

в каное-двійці на дистанції 500 м. У столиці Японії Лузан також виграла "бронзу" у змаганнях каное-одиночок на 200-метрівці. Їй довірили нести прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2020.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання