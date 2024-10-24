Олімпійський чемпіон у лижній акробатиці Абраменко оголосив про завершення кар'єри

Видатний український фристайліст у віці 36 років вирішив попрощатися з професійним спортом.

Олімпійський чемпіон 2018 року і срібний призер Ігор-2022 у лижній акробатиці Олександр Абраменко оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Про це 36-річний фристайліст розповів у коментарі Tribuna.com.

"Так, від травня я не підписував контракт спортсмена-інструктора, натомість пройшов конкурс та підписав контракт старшого тренера штатної збірної команди України з фристайлу акробатика. А також обіймаю посаду першого віцепрезидента національної федерації лижного спорту України", – сказав Абраменко.

Востаннє Абраменко змагався у складі збірної України ще на початку сезону-2022/23. Тоді він виступив лише на одному етапі, після чого достроково закінчив сезон через проблеми з коліном.

У березні 2023 року Абраменко переніс операцію на коліні, після чого до активних виступів так і не повернувся.

Нагадаємо, Абраменко – єдиний український спортсмен, який здобував медалі на двох останніх зимових Олімпіадах: "золото" 2018 року та "срібло" 2022-го.

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