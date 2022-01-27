Олімпійський чемпіон, який не вірив у вакцинацію, помер після зараження COVID-19

Олімпійський чемпіон, який не вірив у вакцинацію, помер після зараження COVID-19

Йому був 51 рік.

На 52 році життя помер угорський гімнаст - Сільвестр Чоллань.

Про це повідомляє Європейський гімнастичний союз у Twitter.

Зазначається, що спортсмена було госпіталізовано з коронавірусом у грудні 2021 року. Після цього він пролежав кілька тижнів на штучній вентиляції легень. У понеділок, 24 січня, Чоллань помер.

Чоллань останніми роками отримав скандальну популярність у себе на батьківщині як великий скептик вакцинації. Колишній спортсмен часто ділився "антиприщепними" постами на своїй сторінці у Facebook. У своєму останньому посту у Facebook у серпні минулого року він заявив, що інформація на підтримку вакцинації – "нісенітниця".

Чоллань до останнього відмовлявся від вакцинації. Лише після того, як через заборону виник ризик втратити роботу, Сільвестр зробив укол нідерландською вакциною Janssen (потрібна одна доза). Ще до того, як вакцина почала працювати, він і заразився COVID-19.