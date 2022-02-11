Олімпійський чемпіон, який звинуватив команду суперників у нечесній грі, встановив світовий рекорд у Пекіні-2022

Олімпійський чемпіон, який звинуватив команду суперників у нечесній грі, встановив світовий рекорд у Пекіні-2022

На Олімпійських іграх-2022 встановлено третій світовий рекорд.

Шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул, який звинуватив збірну Нідерландів у нечесній грі, зі світовим рекордом виграв золоту медаль на дистанції 10000 метрів на Олімпіаді-2022. Це "золото" стало для нього другим у Пекіні.

Попередній світовий рекорд на дистанції 10000 метрів також належав ван дер Пулу, його він встановив майже рік тому у Геренвені. На Олімпіаді-2022 шведському ковзанярю вдалося покращити свій же результат на дві секунди.

Срібну медаль на відстані 10000 метрів завоював Патрік Руст (Нідерланди). Бронзовим призером став Давиде Ґетто (Італія).

Також Нільс Ван дер Пул із олімпійським рекордом завоював золоту медаль Олімпійських ігор на дистанції 5000 метрів.

Раніше два світові рекорди на Олімпіаді-2022 встановили у фігурному катанні: китайці Суй Веньцзін та Хань Цун у короткій програмі спортивних пар та американець Нейтан Чен в чоловічому одиночному катанні.

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