"Олімпійський", готуйся: Усик хоче провести реванш із Джошуа в Україні (відео)

Олександр наголосив, що критика для нього - це додаткова мотивація.
Український боксер Олександр Усик на пресконференції після своєї перемоги над британцем Ентоні Джошуа заявив, що хотів би провести поєдинок-реванш на НСК "Олімпійський" у Києві.
УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)
"Де б я хотів провести реванш? На "Олімпійському", в Києві. Чи наважиться на це Джошуа? Він боєць, думаю, Джошуа буде намагатися стати кращим. Можливо, він зважиться на реванш, можливо ні. Це його проблеми. Я хотів би сказати йому спасибі. Люблю, коли мені дають шанси. Але шанс мені дав Всевишній, а не Ентоні. Він мене сюди привів.
Критики? Я на них не звертаю уваги. Критики вміють тільки критикувати. Для мене критика - це додаткова мотивація. Я знаю, що вмираю в залі, тону в басейні, біжу і хочу зупинитися, але не зупиняюся. А те, що вони мене критикують, - це їхні проблеми. Вони базіки", - сказав Усик.
- Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Джошуа врятував фінальний гонг, який пролунав на 5 секунд раніше.
- Усик відібрав у Джошуа титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.
- Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.
- На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа. У роздягальні новоспеченого володаря чотирьох титулів привітали Андрій Шевченко і Віталій Кличко.
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