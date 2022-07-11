Олімпійського чемпіона, який виступив на шоу в РФ, вигнали з Федерації фігурного катання України

Віцепрезидента Федерації фігурного катання України Віктора Петренка звільнили з посади після його виступу на льодовому шоу в російському Сочі.

Напередодні Олімпійський чемпіон з фігурного катання Віктор Петренко оскандалився, зігравши одну з ролей у виставі Тетяни Навки - дружини прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Ганебний вчинок Петренка жорстко засудили відомі українські спортсмени та Національний олімпійський комітет.

Крім того, українська федерація фігурного катання повідомила, що Петренка звільнили з посади віцепрезидента організації. У федерації висловили обурення вчинком олімпійського чемпіона.

"Українська федерація фігурного катання на ковзанах обурена вчинком олімпійського чемпіона Віктора Петренка, який взяв участь в льодовому шоу дружини прессекретаря Путіна Тетяни Навки. Колишній спортсмен ухвалив своє ганебне рішення, попри криваву повномасштабну війну, яку п'ятий місяць веде Росія проти України.

Тисячі вбитих та замучених агресором мирних українців, серед яких сотні дітей, масовані ракетні удари по наших містах та селах, вщент зруйновані домівки людей не стали перешкодою для того, щоб Віктор Петренко вийшов на лід в російському Сочі та виступив в одній команді з прихильниками цієї страшної війни", - йдеться в заяві ФФКУ.

Зазначимо, що у федерації стверджують, що Петренко ще 21 червня 2022 року надіслав прохання виключити його зі складу організації та скасувати посадові обов'язки, а 22 червня його клопотання задовольнили.

На момент початку широкомасштабної війни Петренко перебував в Україні. Відтоді він виклав в Instagram єдиний пост зі словами "Ні війні" російською та англійською мовами. Жодних заяв на підтримку українських військових чи звинувачень на адресу Росії функціонер не публікував.

Петренко - володар олімпійського "золота" 1992 року на Іграх у Альбервілі (Франція). Також українець завоював бронзову нагороду Олімпіади-1988 і тричі був призером чемпіонатів світу, а 1992 року піднявся на найвищу сходинку світового п'єдесталу.

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