Олімпійську чемпіонку Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи 2024 року

Ярослава третій рік поспіль опинилася серед претенденток на престижну нагороду.

Європейська легкоатлетична асоціація (European Athletics) оголосила імена номінанток на звання найкращої легкоатлетки Європи 2024 року. До цього списку потрапила українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.

За почесну нагороду 23-річна українка конкуруватиме з дев'ятьма іншими спортсменками. Проголосувати можна до 29 вересня за цим посиланням.

Також серед претенденток опинилися: Фемке Бол, Сіфан Хассан, Ємісі Огунлеє, Надя Баттоклетті, Нафіссату Тіам, Кілі Ходжкінсон, Малайка Міхамбо, Наталія Качмарек і Сирена Самба-Маєла.

Зазначимо, що Ярославу третій рік поспіль номінували на цю нагороду, але стати лауреаткою престижної премії українці поки що не вдавалося.

Магучіх цього сезону завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Нагадаємо, Магучіх активно допомогає ЗСУ. Після здобуття олімпійського "золота" вона пожертвувала 500 тисяч гривень благодійній організації "Патронатна служба Янголи Азову", а потім задонатила мільйон гривень на збір Ігоря Лаченкова. Також Ярослава пожертвувала мільйон гривень зоозахисникам.

Читайте також:

"Якби не ви, вже не було б України": Магучіх зворушливо звернулася до воїнів ЗСУ

Магучіх здобула "золото" у фіналі Діамантової ліги-2024, Геращенко стала бронзовою призеркою

"Хочу виграти ще багато медалей": Магучіх розповіла, коли планує завершити спортивну кар'єру