Олімпійську чемпіонку Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою світу 2024 року

Українська олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлетку світу 2024 року за версією Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics).

Про це повідомляється на офіційних сторінках організації в соцмережах.

У фіналі голосування Магучіх обійшла бельгійку Нафіссату Тіам, яка стала олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 у семиборстві.

Зазначимо, що Ярослава третій рік поспіль була номінована на премію World Athletics, однак виграла цей приз вперше.

Раніше повідомлялося, що Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи 2024 року.

Нагадаємо, цього сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

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