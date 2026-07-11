ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
348
Час на прочитання
1 хв

Олімпійський чемпіон і народний депутат Беленюк переможно дебютував у ММА

Жан у першому раунді здолав 53-річного ізраїльського бійця Хаїма Гозалі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Жан Беленюк

Жан Беленюк / © Associated Press

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк успішно дебютував у змішаних єдиноборствах (ММА).

У головному бою вечора ліги змішаних єдиноборств "Арена" у київському Палаці спорту 35-річний Беленюк технічним нокаутом у першому раунді переміг 53-річного ізраїльського бійця Хаїма Гозалі.

Беленюк домінував над своїм суперником від самого початку бою, а вже на четвертій хвилині кут ізраїльтянина викинув білий рушник, відмовившись від продовження поєдинку.

Для Беленюка це був дебютний бій ММА і загалом перший поєдинок після завершення кар'єри у греко-римській боротьбі.

Жан є триразовим олімпійським медалістом з греко-римської боротьби. У його послужному списку "срібло" Ріо-2016, "золото" Токіо-2020 та "бронза" Парижа-2024, після завоювання якої він завершив кар'єру.

Гозалі відомий своїми виступами в одному з найпрестижніших ММА-промоушенів світу Bellator. До цього востаннє він виходив в октагон у квітні 2025 року на турнірі Israel World Combat Championship, де провів бій на голих кулаках проти співвітчизника Йоганатана Арнона.

Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон Хижняк проведе бій в андеркарді поєдинку Джошуа.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
348
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie