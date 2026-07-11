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Олімпійський чемпіон і народний депутат Беленюк переможно дебютував у ММА
Жан у першому раунді здолав 53-річного ізраїльського бійця Хаїма Гозалі.
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк успішно дебютував у змішаних єдиноборствах (ММА).
У головному бою вечора ліги змішаних єдиноборств "Арена" у київському Палаці спорту 35-річний Беленюк технічним нокаутом у першому раунді переміг 53-річного ізраїльського бійця Хаїма Гозалі.
Беленюк домінував над своїм суперником від самого початку бою, а вже на четвертій хвилині кут ізраїльтянина викинув білий рушник, відмовившись від продовження поєдинку.
Для Беленюка це був дебютний бій ММА і загалом перший поєдинок після завершення кар'єри у греко-римській боротьбі.
Жан є триразовим олімпійським медалістом з греко-римської боротьби. У його послужному списку "срібло" Ріо-2016, "золото" Токіо-2020 та "бронза" Парижа-2024, після завоювання якої він завершив кар'єру.
Гозалі відомий своїми виступами в одному з найпрестижніших ММА-промоушенів світу Bellator. До цього востаннє він виходив в октагон у квітні 2025 року на турнірі Israel World Combat Championship, де провів бій на голих кулаках проти співвітчизника Йоганатана Арнона.
Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон Хижняк проведе бій в андеркарді поєдинку Джошуа.