Олімпійський чемпіон Хижняк дізнався свого суперника в андеркарді бою Джошуа

Олександр Хижняк / © Associated Press

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Стало відомо, хто стане наступним суперником олімпійського чемпіона Олександра Хижняка на професійному рингу.

Як повідомляє The Ring, 30-річний українець проведе бій проти непереможеного французького напівважковаговика Ленні Патрача, який має у своєму активі вісім перемог (5 — нокаутом) та одну нічию.

Бій між Хижняком і Патрачем відбудеться 25 липня в саудівському Ер-Ріяді в андеркарді поєдинку ексчемпіона світу в надважкій вазі британця Ентоні Джошуа з албанцем Крістіаном Пренгою.

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Для Хижняка це буде лише другий поєдинок у професійній кар'єрі.

"Полтавський танк" дебютував на профіринзі у березні цього року, в першому раунді нокаутувавши колумбійця Вільмера Барона у межах вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk 17 Promotions.

Зазначимо, що Хижняк є дворазовим олімпійським призером: він здобув "срібло" на Іграх-2020 у Токіо та "золото" на Іграх-2024 в Парижі.

Хижняк є четвертим олімпійським чемпіоном з боксу в історії України після Володимира Кличка, Василя Ломаченка та Олександра Усика.

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Раніше повідомлялося, що український надважковаговик вийде у ринг проти жертви Ф'юрі та Джошуа.

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