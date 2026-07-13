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Олімпійський чемпіон Хижняк дізнався свого суперника в андеркарді бою Джошуа
"Полтавський танк" зійдеться в ринзі з непереможним французом Ленні Патрачем.
Стало відомо, хто стане наступним суперником олімпійського чемпіона Олександра Хижняка на професійному рингу.
Як повідомляє The Ring, 30-річний українець проведе бій проти непереможеного французького напівважковаговика Ленні Патрача, який має у своєму активі вісім перемог (5 — нокаутом) та одну нічию.
Бій між Хижняком і Патрачем відбудеться 25 липня в саудівському Ер-Ріяді в андеркарді поєдинку ексчемпіона світу в надважкій вазі британця Ентоні Джошуа з албанцем Крістіаном Пренгою.
Для Хижняка це буде лише другий поєдинок у професійній кар'єрі.
"Полтавський танк" дебютував на профіринзі у березні цього року, в першому раунді нокаутувавши колумбійця Вільмера Барона у межах вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk 17 Promotions.
Зазначимо, що Хижняк є дворазовим олімпійським призером: він здобув "срібло" на Іграх-2020 у Токіо та "золото" на Іграх-2024 в Парижі.
Хижняк є четвертим олімпійським чемпіоном з боксу в історії України після Володимира Кличка, Василя Ломаченка та Олександра Усика.
Раніше повідомлялося, що український надважковаговик вийде у ринг проти жертви Ф'юрі та Джошуа.