"Олімпійський чемпіон з гідності": Володимир Кличко зустрівся з Гераскевичем – фото

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі, володар "золота" Олімпіади-1996 Володимир Кличко зустрівся з українськими скелетоністом Владиславом Гераскевичем, якого дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026.

Легенда боксу підтримав свого співвітчизника, виклавши в Instagram спільне фото зі скелетоністом.

В опублікованому дописі Кличко-молодший назвав Гераскевича "справжнім олімпійським чемпіоном з гідності".

"Це справжній олімпійський чемпіон з гідності. Маю честь стояти пліч-о-пліч із Владиславом Гераскевичем. Він уособлює незламну силу волі українського народу.

Проти варварства – і проти боягузтва, яке дозволяє цьому варварству тривати вже понад чотири роки. Так, чотири роки – повний олімпійський цикл, дві зимові Олімпіади. Слава Україні, героям слава", – написав Володимир.

Владислав Гераскевич і Володимир Кличко / instagram.com/klitschko

Раніше повідомлялося, що Гераскевича зустріли оплесками на українській вечері в Мюнхені, куди він прибув після того, як Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив його апеляцію на дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

Крім того, з Гераскевичем особисто зустрівся президент України Володимир Зеленський і нагородив його орденом Свободи.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Владислав з цим категорично не погодився і за спеціальною процедурою подав апеляцію у CAS, але 13 лютого її було відхилено.

Зазначимо, що CAS уже пояснив, чому відхилив апеляцію Гераскевича на його дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

Водночас сам Владислав звинуватив МОК у допомозі російській пропаганді.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.