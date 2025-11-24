ТСН у соціальних мережах

Омонія – Динамо: де і коли дивитися матч Ліги конференцій

Підопічні Олександра Шовковського проведуть четвертий поєдинок в основній стадії третього за престижністю єврокубка.

Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У четвер, 27 листопада, київське "Динамо" зіграє з кіпрською "Омонією" в матчі четвертого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні GSP у Нікосії. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Після трьох турів "Динамо" (3 очки) посідає 24-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. "Омонія" (2 бали) перебуває на 29-й позиції.

У попередніх матчах третього за престижністю єврокубка підопічні Олександра Шовковського програли англійському "Крістал Пелас" (0:2), розгромно поступилися турецькому "Самсунспору" (0:3) та знищили боснійський "Зріньські" (6:0).

"Омонія" зазнала поразки від німецького "Майнца" (0:1), після чого зіграла внічию з косоварською "Дрітою" (1:1) та швейцарською "Лозанною" (1:1).

Де дивитися матч Омонія – Динамо

В Україні поєдинок "Омонія" – "Динамо" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Омонія" – "Динамо".

Зазначимо, що в основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

Після матчу з "Омонією" на киян чекають ще два поєдинки основного етапу Ліги конференцій: з італійською "Фіорентиною" (11 грудня) та вірменським клубом "Ноа" (18 грудня).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" зазнало поразки від "Колоса" та встановило історичний клубний антирекорд в УПЛ.

