Опинився в реанімації: у Росії боксер зарізав дикого ведмедя, який напав на нього

Опинився в реанімації: у Росії боксер зарізав дикого ведмедя, який напав на нього

23-річний спортсмен ледь не загинув внаслідок сутички з хижаком.

Російський боксер Ілля Медведєв у важкому стані потрапив до реанімації після моторошного інциденту, який трапився на річці Іртиш в Тюменській області.

23-річний майстер спорту з боксу разом з ще двома чоловіками повертався з риболовлі в лісі в Уватському районі. Раптово на них накинувся ведмідь.

Спочатку звір атакував 48-річного чоловіка. Той загинув на місці. Потім напав на Іллю і повалив його на лопатки. Але хлопець, незважаючи на серйозні рвані рани голови і кінцівок, зміг завдати тварині декілька смертельних ударів ножем.

Третій рибалка не постраждав. Він на човні доправив пораненого Медведєва до лікарні. Хлопцеві надають допомогу лікарі. Він перебуває в реанімації у важкому стані, повідомляє Telegram-канал Shot.

Зазначимо, що Медведєв - майстер спорту з боксу, учасник чемпіонату Росії та інших великих федеральних турнірів.

На аматорському рівні Ілля здобув 11 перемог і зазнав 10 поразок у 21 бою. Він входив до складу збірної Тюменської області.

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