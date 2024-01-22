Оновила особистий рекорд: українська тенісистка вийшла до 1/4 фіналу парного турніру Australian Open

Українська тенісистка Людмила Кіченок пробилася до 1/4 фіналу парного розряду Australian Open-2024.

У третьому колі змагань 31-річна українка в дуеті з латвійкою Оленою Остапенко перемогла тандем китаянки Чжу Лінь і У Фансень з Тайваню.

Матч тривав 1 годину 29 хвилин і завершився тріумфом українсько-латвійської пари з рахунком 6:3, 7:5.

За проведений на корті час Кіченок і Остапенко 4 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та реалізували 3 з 14 брейкпойнтів.

Кіченок вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу парного розряду Australian Open. До цього її найкращим досягнення на цьому турнірі Grand Slam було третє коло 2021 року.

Для Людмили це п'ятий вихід до 1/4 фіналу на змаганнях серії Великого шолома у парному розряді. Раніше вона двічі діставалася цієї стадії на Roland Garros (2019, 2022), а також по одному разу на US Open (2019) та Wimbledon (2022).

У чвертьфіналі парного турніру австралійського мейджора Кіченок і Остапенко зіграють проти французького дуету Каролін Гарсії та Крістіни Младенович.

Таким чином, три українські тенісистки вийшли до чвертьфіналу Australian Open-2024. Крім Кіченок у парному турнірі, в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії продовжують змагатися Марта Костюк (в 1/8 фіналу розгромила "нейтральну" росіянку Марію Тимофєєву) та Даяна Ястремська (в 1/8 фіналу здолала "нейтральну" експершу ракетку світу з Білорусі Вікторію Азаренко).

За місце у півфіналі Костюк побореться з четвертою ракеткою світу та чинною чемпіонкою US Open американкою Корі Гауфф, а Ястремська зіграє з чешкою Ліндою Носковою, яка не пустила до 1/4 фіналу турніру Еліну Світоліну – перша ракетка України зі сльозами знялася з матчу в першому сеті через травму спини.

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