Оновили рекорд за виграними титулами: визначився тріумфатор жіночого ЧС-2022 з баскетболу

Збірна США стала чемпіоном світу з баскетболу серед жінок. У фіналі американки перемогли команду Китаю.

Збірна США розгромила Китай у фіналі жіночого чемпіонату світу-2022 з баскетболу, який завершився в австралійському Сіднеї.

У вирішальному поєдинку турніру американські баскетболістки виявилися сильнішими за китаянок з рахунком 61:83 .

Зі старту матчу американки заволоділи ініціативою та переграли суперниць у кожному з чотирьох періодів. У підсумку команда США виграла фінал з 22-очковим гандикапом.

Баскетбол. Чемпіонат світу-2022. Жінки. Фінал

Китай - США 61:83 (13:18, 20:25, 14:25, 14:15)

Додамо, що збірна США виграла всі вісім поєдинків на турнірі. У матчі групового етапу з Південною Кореєю американки встановили новий рекорд результативності світових першостей, набравши 145 очок.

Для жіночої збірної США цей титул став 11-м в історії. Таким чином, американки оновили власний рекорд за кількістю виграних ЧС. Вони стали чемпіонками світу вчетверте поспіль, а також тріумфували на шести з семи останніх турнірів.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, переможцем чоловічого чемпіонату Європи-2022 з баскетболу стала збірна Іспанії. У фіналі "Червона фурія" обіграла французів.

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