Оновлено рейтинг головних претендентів на отримання "Золотого м'яча-2026"

"Золотий м'яч" / © Associated Press

Реклама

Авторитетне видання Goal опублікувало оновлений список головних претендентів на отримання "Золотого м'яча-2026".

Очолює цей рейтинг форвард мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн.

На другому місці розташувався нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд, а замикає топ-3 бомбардир мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе.

Реклама

До топ-5 також входять вінгер "Барселони" Ламін Ямаль і півзахисник "Арсенала" Деклан Райс.

Цікаво, що на дев'ятій сходинці списку опинився 38-річний нападник "Інтера" Маямі Ліонель Мессі, який нещодавно виграв чемпіонський титул МЛС.

А ось іншої легенди – форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду – серед топ-10 претендентів на "Золотий м'яч-2026" не виявилося.

Топ-10 претендентів на "Золотий м'яч-2026" за версією Goal

1. Гаррі Кейн ("Баварія")

Реклама

2. Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті")

3. Кіліан Мбаппе ("Реал")

4. Ламін Ямаль ("Барселона")

5. Деклан Райс ("Арсенал")

Реклама

6. Вітінья (ПСЖ)

7. Майкл Олісе ("Баварія")

8. Луїс Діас ("Баварія")

9. Ліонель Мессі ("Інтер Маямі")

Реклама

10. Ашраф Хакімі (ПСЖ)

Зазначимо, що 2025 року володарем "Золотого м'яча" вперше в кар'єрі став вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле.

Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого журнал France Football визнавав найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Реклама

Раніше повідомлялося, що ФІФА оголосила ім'я найкращого футболіста 2025 року.