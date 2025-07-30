Оновлено рейтинг найкращих боксерів поза ваговою категорією від The Ring: на якому місці Усик

Олександр Усик / © Associated Press

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Абсолютний чемпіон в надважкій вазі Олександр Усик після перемоги у бою-реванші з Даніелем Дюбуа зберіг лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією авторитетного журналу The Ring.

38-річний український боксер беззмінно очолює цей рейтинг від минулого року, коли переміг Тайсона Ф’юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

На другому місці перебуває абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе, на третьому – володар пояса WBA у першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд.

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Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитро Бівол

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5. Артур Бетербієв

6. Джессі Родрігес (+1 позиція)

7. Дзюнто Накатані (-1)

8. Сауль Альварес

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9. Кен Широ

10. Шакур Стівенсон

Раніше повідомлялося, що Усик також зберіг лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією видання ESPN.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

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На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

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На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.