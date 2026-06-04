Оновлено рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговою категорією від ESPN — де Усик

Олександр Усик / © Associated Press

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Видання ESPN опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р). У ньому володар титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександр Усик зберіг другу позицію після перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Лідером рейтингу Р4Р від ESPN залишається абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе.

Третю сходинку зберіг володар поясів WBA, WBC та WBO у другій найлегшій вазі американець Джессі Родрігес.

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Топ-10 рейтингу P4P за версією ESPN

1. Наоя Іноуе

2. Олександр Усик

3. Джессі Родрігес

4. Давід Бенавідес

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5. Шакур Стівенсон

6. Дмитро Бівол

7. Девін Гейні

8. Дзюнто Накатані

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9. Джарон Енніс

10. Джей Опетая

Огляд бою Усик — Верховен

Усик — Верховен: підсумки бою

У ніч проти 24 травня Усик у єгипетському місті Гіза переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

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Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Також Верховен розкритикував рефері через те, що той нібито скоротив обов'язковий відлік часу для відновлення після нокдауну.

Після поразки від українця Верховен увійшов до рейтингів WBC та WBA.

У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.

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Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

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Також тренер Верховена прокоментував критику на адресу Усика після перемоги над кікбоксером.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Олександр після поєдинку розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Також Усик висловився про потенційний реванш з Верховеном і назвав умову.

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Крім того, Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Після перемоги над Верховеном українцю кинув виклик непереможний німець Агіт Кабаєл, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC.

Британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

Олександр уже погодився розпочати переговори про бій з Кабаєлом.

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Своєю чергою, Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.

Всесвітня боксерська рада (WBC) уже санкціонувала бій Усика проти Кабаєла.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

На нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

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