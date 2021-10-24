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Онук Мухаммеда Алі брутально нокаутував суперника у своєму другому бою на профіринзі (відео)

Онук Мухаммеда Алі брутально нокаутував суперника у своєму другому бою на профіринзі (відео)

/twitter.com/btrtv01

Поєдинок не протривав і трьох раундів.

Онук легендарного Мухаммеда Алі Ніко Алі Волш нокаутував Джеймса Вестлі в андеркарді протистояння Джамел Херрінг - Шакур Стівенсон під час вечора боксу в Атланті (США).

21-річний Ніко домінував з перших секунд бою, а наприкінці другого раунду відправив суперника в нокдаун. Тоді від поразки Вестлі врятував гонг, проте вже в наступній трихвилинці внук Алі добив свого опонента.

Після двієчки від Алі-молодшого Вестлі знову опинився на канвасі. Кут Джеймса вирішив припинити побиття свого боксера та викинув білий рушник.

  • Для Волша це був лише другий поєдинок на професійному рингу. Обидва бої він виграв нокаутом.
  • У першому поєдинку в серпні 2021 року внук Мухаммеда Алів всього за 70 секунд нокаутував американця Джордана Вікса.
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