Онук Мухаммеда Алі брутально нокаутував суперника у своєму другому бою на профіринзі (відео)

Онук Мухаммеда Алі брутально нокаутував суперника у своєму другому бою на профіринзі (відео)

Поєдинок не протривав і трьох раундів.

Онук легендарного Мухаммеда Алі Ніко Алі Волш нокаутував Джеймса Вестлі в андеркарді протистояння Джамел Херрінг - Шакур Стівенсон під час вечора боксу в Атланті (США).

21-річний Ніко домінував з перших секунд бою, а наприкінці другого раунду відправив суперника в нокдаун. Тоді від поразки Вестлі врятував гонг, проте вже в наступній трихвилинці внук Алі добив свого опонента.

Після двієчки від Алі-молодшого Вестлі знову опинився на канвасі. Кут Джеймса вирішив припинити побиття свого боксера та викинув білий рушник.

Nico Ali Walsh with the 1-2 knockdown to close round two. #HerringStevenson pic.twitter.com/iOfLqtkwCO — ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 24, 2021

.@NicoAliX74 lays one right on the chin of his opponent, earning the TKO victory in this second pro outing. #HerringStevenson | LIVE on ESPN pic.twitter.com/dI1HOuj6Pt — Top Rank Boxing (@trboxing) October 24, 2021

Для Волша це був лише другий поєдинок на професійному рингу. Обидва бої він виграв нокаутом.

У першому поєдинку в серпні 2021 року внук Мухаммеда Алів всього за 70 секунд нокаутував американця Джордана Вікса.

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