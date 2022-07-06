Онук української олімпійської чемпіонки виборов "золото" на ЧЄ U-18 та присвятив медаль своїй титулованій бабусі (відео)

Український легкоатлет Михайло Брудін став чемпіоном Європи-U18 у метанні диска.

17-річний спортсмен метнув диск на 64,51 метра. Цього виявилось достатньо, аби стати переможцем та побити рекорд змагань.

"Срібло" виборов представник Нідерландів Янік Ролвінк (63,06). Трійку призерів замкнув румун Міхаю Доміану Моторці (58,18).

Saving his very best for last!



An emotional Mykhailo Brudin wins gold for Ukraine in the discus with a championship record of 64.51m!#Jerusalem2022 pic.twitter.com/udSdEZlfu2 — European Athletics (@EuroAthletics) July 5, 2022

Свою перемогу 17-річний українець присвятив своїй бабусі олімпійській чемпіонці 1972 року Фаїні Мельник. На нагородження спортсмен приніс світлину титулованої родички.

"Якось тато дістав диск бабусі і запропонував мені його метнути. На той момент я ще був маленьким і особливого інтересу татова пропозиція не викликала, але я все ж погодився і спробував…Спробував – і мені дуже сподобалося. Я загорівся цим!", - цитує Брудіна Трибуна.

Щоденники Мельник й сьогодні допомагають Брудіну в тренуваннях.

"Фаїна Мельник – моя двоюрідна бабуся по маминій лінії. Я жодного разу не зустрічався і не спілкувався з нею. Бачив лише на фотографіях. Ми жили далеко один від одного. Але мама її бачила, а останнім, хто з нашої сім’ї спілкувався з нею, був тато. Вони розмовляли по телефону ледь не щодня, але потім вона нас покинула…Я пишаюся тим, що у мене така бабуся, але ніколи цим не вихвалявся. Це гордість, пам’ять. Це те, що мене підштовхує і мотивує до того, щоб займатися далі і досягати таких висот, як Фаїна Мельник, але при цьому бути собою", – розповів він.

Нагадаємо, що збірна України з академічного паравеслування взяла участь у тестовій регаті Para Rowing to Paris для майбутніх Паралімпійських ігор 2024 року та виборола 11 медалей.

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