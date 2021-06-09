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Оператор з камерою феєрично обігнав спортсменів на стометрівці: відео завірусилося в Мережі

Оператор з камерою феєрично обігнав спортсменів на стометрівці: відео завірусилося в Мережі

Оператор з камерою феєрично обігнав спортсменів на стометрівці: відео завірусилося в Мережі

Скріншот відео

Неймовірна розв'язка студентських змагань.

Героєм соцмереж став прудконогий оператор під час університетського спринтерського забігу в Китаї.

Навчання в університеті хлопець поєднує з роботою та знімає відео, зокрема, і на спортивних змаганнях. Для отримання ефектних кадрів юнак вирішив пробігтися разом із легкоатлетами та здивував усіх навколо.

Незважаючи на техніку в руках, яка важила понад 4 кг, оператор блискавично розігнався та до кінця дистанції не лише не дозволив себе наздогнати, а і відірвався від переслідувачів.

У соцмережах юзери приголомшені швидкістю студента-оператора та радять йому наступного разу офіційно вийти на дистанцію разом з учасниками.

Раніше ТСН Проспорт писав, що американський футболіст вагою понад 100 кг здивував усіх під час забігу на 100 метрів.