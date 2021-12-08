"Опинився у нокдауні": Ломаченко розповів про свій улюблений бій у профі

Українець згадав свій дебютний поєдинок в легкій вазі.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) назвав свій улюблений поєдинок на професійному рингу.

"Мій улюблений бій – з Лінаресом, бо в ньому я опинився у нокдауні. Коли ти падаєш, це завжди у тебе в голові.

Я не знаю іншого життя, окрім боксу. Все своє життя я тренувався та вчився боксувати", – сказав він у документальному фільмі RELENTLESS: Lomachenko від Top Rank.

Поєдинок між українцем та Лінаресом відбувся у 2018 році. Це був дебютний поєдинок Ломаченка у легкій вазі. Василь побував у нокдауні, але зумів здобути перемогу технічним нокаутом у десятому раунді та став володарем титулу WBA.

11 грудня Василь Ломаченко битиметься у Нью-Йорку з ексчемпіоном світу Річардом Коммі.

Бій із Коммі стане для Василя другим після минулорічної поразки від Теофімо Лопеса.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

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