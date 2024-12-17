Оприлюднено ім'я найкращого тренера 2024 року за версією ФІФА

17 грудня у місті Доха, столиці Катару, відбулася церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards, під час якої нагороду найкращому тренеру 2024 року отримав керманич мадридського "Реала" Карло Анчелотті.

65-річний італійський фахівець обійшов у боротьбі за почесний приз таких конкурентів як Хабі Алонсо ("Баєр"), Луїс де ла Фуенте (збірна Іспанії), Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") та Ліонель Скалоні (збірна Аргентини).

Анчелотті особисто прибув на церемонію в Досі, де йому вручили нагороду. Зазначимо, що премія враховує виступи футболістів і команд у період від 21 серпня 2023-го до 10 серпня 2024 року.

Дивіться також: ФІФА оголосила ім'я найкращого футболіста 2024 року

Минулого сезону Карло разом з "Реалом" виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Суперкубок УЄФА.

Додамо, що раніше Анчелотті також був визнаний найкращим тренера 2024 року за версією авторитетного журналу France Football, який вручає "Золотий м'яч".

Нагадаємо, найкращим тренером 2023 року за версією ФІФА було визнано керманича "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолу.

Читайте також:

Не Лунін: став відомий найкращий воротар 2024 року за версією ФІФА

Названо символічну збірну 2024 року за версією ФІФА

Премія Пушкаша: ФІФА назвала найкращий гол року (відео)