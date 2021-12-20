Оприлюднено рейтинг найдорожчих футболістів Чемпіонату України: хто потрапив до топ-10

Оприлюднено рейтинг найдорожчих футболістів Чемпіонату України: хто потрапив до топ-10

Очолює список лідер "Динамо" Віктор Циганков.

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість гравців української Прем'єр-ліги.

Найдорожчим футболістом Чемпіонату України залишається півзахисник "Динамо" Віктор Циганков. Його ціна за останній час зросла на мільйон євро і тепер складає 25 мільйонів євро.

Слідом за Циганковим розташувалися троє футболістів "Шахтаря". Додо й Тете коштують по 20 мільйонів євро. А Манор Соломон - 18 мільйонів євро.

П'ята та шосту позицію розподіляють захисник "Динамо" Віталій Миколенко та хавбек "Шахтаря" Педрінью (вартість обох становить 17 мільйонів євро).

Десятка найдорожчих футболістів УПЛ за версією Transfermarkt:

1. Віктор Циганков (Динамо) - 25 мільйонів євро

2. Додо (Шахтар) - 20 мільйонів євро

3. Тете (Шахтар) - 20 мільйонів євро

4. Манор Соломон (Шахтар) - 18 мільйонів євро

5. Віталій Миколенко (Динамо) - 17 мільйонів євро

6. Педрінью (Шахтар) - 17 мільйонів євро

7. Ілля Забарний (Динамо) - 13 мільйонів євро

8. Микола Матвієнко (Шахтар) - 11 мільйонів євро

9. Марлон (Шахтар) - 10 мільйонів євро

10. Микола Шапаренко (Динамо) - 10 мільйонів євро

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