Оприлюднено рейтинг найдорожчих футболістів Чемпіонату України: хто потрапив до топ-10

Очолює список лідер "Динамо" Віктор Циганков.
Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість гравців української Прем'єр-ліги.
Найдорожчим футболістом Чемпіонату України залишається півзахисник "Динамо" Віктор Циганков. Його ціна за останній час зросла на мільйон євро і тепер складає 25 мільйонів євро.
Слідом за Циганковим розташувалися троє футболістів "Шахтаря". Додо й Тете коштують по 20 мільйонів євро. А Манор Соломон - 18 мільйонів євро.
П'ята та шосту позицію розподіляють захисник "Динамо" Віталій Миколенко та хавбек "Шахтаря" Педрінью (вартість обох становить 17 мільйонів євро).
Десятка найдорожчих футболістів УПЛ за версією Transfermarkt:
1. Віктор Циганков (Динамо) - 25 мільйонів євро
2. Додо (Шахтар) - 20 мільйонів євро
3. Тете (Шахтар) - 20 мільйонів євро
4. Манор Соломон (Шахтар) - 18 мільйонів євро
5. Віталій Миколенко (Динамо) - 17 мільйонів євро
6. Педрінью (Шахтар) - 17 мільйонів євро
7. Ілля Забарний (Динамо) - 13 мільйонів євро
8. Микола Матвієнко (Шахтар) - 11 мільйонів євро
9. Марлон (Шахтар) - 10 мільйонів євро
10. Микола Шапаренко (Динамо) - 10 мільйонів євро
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