ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1374
Час на прочитання
2 хв

Оприлюднено рейтинг найбагатших боксерів в історії: на якому місці Усик

Лідером списку є Флойд Мейвезер.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Відомий британський портал GiveMeSport склав рейтинг найбагатших боксерів в історії.

Лідирує у цьому списку американець Флойд Мейвезер, який за кар'єру зробив собі статки у 400 мільйонів доларів.

Друге місце посідає американець Джордж Форман, який заробив 300 мільйонів доларів. На третій позиції йде мексиканець Сауль Альварес – 250 мільйонів доларів.

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі українець Олександр Усик розташовується на шостій сходинці – 165 мільйонів доларів.

Топ-10 замкнув американський відеоблогер-боксер Джейк Пол – 100 мільйонів доларів.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії від GiveMeSport

1. Флойд Мейвезер – 400 млн доларів

2. Джордж Форман – 300 млн доларів

3. Сауль Альварес – 250 млн доларів

4. Менні Пак'яо – 220 млн доларів

5. Оскар Де Ла Хойя – 200 млн доларів

6. Олександр Усик – 165 млн доларів

7. Тайсон Ф'юрі – 146 млн доларів

8. Леннокс Льюїс – 120 млн доларів

9. Шугар Рей Леонард – 120 млн доларів

10. Джейк Пол – 100 млн доларів

Раніше повідомлялося, що Усик зберіг лідерство в рейтингу найкращих боксерів надважкої ваги за версією журналу The Ring.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 20 липня цього року, коли на стадіоні "Вемблі" в Лондоні нокаутував британця Даніеля Дюбуа. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie