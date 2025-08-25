Оприлюднено рейтинг найбагатших боксерів в історії: на якому місці Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Відомий британський портал GiveMeSport склав рейтинг найбагатших боксерів в історії.

Лідирує у цьому списку американець Флойд Мейвезер, який за кар'єру зробив собі статки у 400 мільйонів доларів.

Друге місце посідає американець Джордж Форман, який заробив 300 мільйонів доларів. На третій позиції йде мексиканець Сауль Альварес – 250 мільйонів доларів.

Реклама

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі українець Олександр Усик розташовується на шостій сходинці – 165 мільйонів доларів.

Топ-10 замкнув американський відеоблогер-боксер Джейк Пол – 100 мільйонів доларів.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії від GiveMeSport

1. Флойд Мейвезер – 400 млн доларів

2. Джордж Форман – 300 млн доларів

Реклама

3. Сауль Альварес – 250 млн доларів

4. Менні Пак'яо – 220 млн доларів

5. Оскар Де Ла Хойя – 200 млн доларів

6. Олександр Усик – 165 млн доларів

Реклама

7. Тайсон Ф'юрі – 146 млн доларів

8. Леннокс Льюїс – 120 млн доларів

9. Шугар Рей Леонард – 120 млн доларів

10. Джейк Пол – 100 млн доларів

Реклама

Раніше повідомлялося, що Усик зберіг лідерство в рейтингу найкращих боксерів надважкої ваги за версією журналу The Ring.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 20 липня цього року, коли на стадіоні "Вемблі" в Лондоні нокаутував британця Даніеля Дюбуа. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.