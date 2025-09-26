ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Опубліковано детальні результати голосування за "Золотий м'яч-2025"

Усман Дембеле випередив найближчого переслідувача на понад 300 балів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усман Дембеле

Усман Дембеле / © Associated Press

Авторитетний журнал France Football опублікував детальні результати голосування за "Золотий м'яч-2025".

Так, вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле, якого визнали найкращим футболістом світу, набрав 1380 балів.

Його найближчий переслідувач, іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, отримав 1059 балів. Топ-3 замкнув португальський півзахисник ПСЖ Вітінья, якому дісталося 703 бали.

Топ-10 має такий вигляд:

Детальні результати голосування за "Золотий м'яч-2025" / © x.com/ballondor

Детальні результати голосування за "Золотий м'яч-2025" / © x.com/ballondor

Минулого сезону Дембеле допоміг ПСЖ виграти чемпіонат і Кубок Франції, а також першу в клубній історії Лігу чемпіонів.

28-річний Дембеле уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Нагадаємо, торік володарем "Золотого м'яча" став півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі. У голосуванні чемпіон Європи у складі збірної Іспанії обійшов Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie