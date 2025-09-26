Опубліковано детальні результати голосування за "Золотий м'яч-2025"

Усман Дембеле / © Associated Press

Авторитетний журнал France Football опублікував детальні результати голосування за "Золотий м'яч-2025".

Так, вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле, якого визнали найкращим футболістом світу, набрав 1380 балів.

Його найближчий переслідувач, іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, отримав 1059 балів. Топ-3 замкнув португальський півзахисник ПСЖ Вітінья, якому дісталося 703 бали.

Топ-10 має такий вигляд:

Детальні результати голосування за "Золотий м'яч-2025" / © x.com/ballondor

Минулого сезону Дембеле допоміг ПСЖ виграти чемпіонат і Кубок Франції, а також першу в клубній історії Лігу чемпіонів.

28-річний Дембеле уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Нагадаємо, торік володарем "Золотого м'яча" став півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі. У голосуванні чемпіон Європи у складі збірної Іспанії обійшов Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".