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Опубліковано рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів в історії: хто у топ-10
Список очолив легендарний баскетболіст Майкл Джордан.
Видання Sportico опублікувало оновлений рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів в історії з урахуванням інфляції.
Очолює цей список американський баскетболіст Майкл Джордан. Сумарні доходи ексгравця "Чикаго Буллз" становлять 4,15 млрд доларів.
Друге місце в рейтингу посідає американський гольфіст Тайгер Вудс, який заробив за весь час 2,79 млрд доларів. На третій позиції розташувався португальський футболіст Кріштіану Роналду – 2,23 млрд доларів.
На четвертій сходинці перебуває американський баскетболіст Леброн Джеймс – 1,88 млрд доларів, а замикає топ-5 аргентинський футболіст Ліонель Мессі – 1,85 млрд доларів.
Топ-10 високооплачуваних спортсменів в історії за версією Sportico
1. Майкл Джордан (США, баскетбол) – 4,15 мільярда доларів
2. Тайгер Вудс (США, гольф) – 2,79 мільярда доларів
3. Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) – 2,23 мільярда доларів
4. Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 1,88 мільярда доларів
5. Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) – 1,85 мільярда доларів
6. Арнольд Пальмер (США, гольф) – 1,82 мільярда доларів
7. Джек Ніклас (США, гольф) – 1,75 мільярда доларів
8. Девід Бекхем (Велика Британія, футбол) – 1,61 мільярда доларів
9. Роджер Федерер (Швейцарія, теніс) – 1,59 мільярда доларів
10. Флойд Мейвезер (США, бокс) – 1,52 мільярда доларів
Зазначимо, що у своєму рейтингу Sportico визначає дохід спортсменів під час ігрової кар'єри та після неї: зокрема їхні заробітні плати, бонуси за виступи, а також гроші, отримані від спонсорських угод, бізнесу й роялті.