Опубліковано рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів в історії: хто у топ-10

Леброн Джеймс і Майкл Джордан / © Associated Press

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Видання Sportico опублікувало оновлений рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів в історії з урахуванням інфляції.

Очолює цей список американський баскетболіст Майкл Джордан. Сумарні доходи ексгравця "Чикаго Буллз" становлять 4,15 млрд доларів.

Друге місце в рейтингу посідає американський гольфіст Тайгер Вудс, який заробив за весь час 2,79 млрд доларів. На третій позиції розташувався португальський футболіст Кріштіану Роналду – 2,23 млрд доларів.

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На четвертій сходинці перебуває американський баскетболіст Леброн Джеймс – 1,88 млрд доларів, а замикає топ-5 аргентинський футболіст Ліонель Мессі – 1,85 млрд доларів.

Топ-10 високооплачуваних спортсменів в історії за версією Sportico

1. Майкл Джордан (США, баскетбол) – 4,15 мільярда доларів

2. Тайгер Вудс (США, гольф) – 2,79 мільярда доларів

3. Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) – 2,23 мільярда доларів

4. Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 1,88 мільярда доларів

5. Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) – 1,85 мільярда доларів

6. Арнольд Пальмер (США, гольф) – 1,82 мільярда доларів

7. Джек Ніклас (США, гольф) – 1,75 мільярда доларів

8. Девід Бекхем (Велика Британія, футбол) – 1,61 мільярда доларів

9. Роджер Федерер (Швейцарія, теніс) – 1,59 мільярда доларів

10. Флойд Мейвезер (США, бокс) – 1,52 мільярда доларів

Зазначимо, що у своєму рейтингу Sportico визначає дохід спортсменів під час ігрової кар'єри та після неї: зокрема їхні заробітні плати, бонуси за виступи, а також гроші, отримані від спонсорських угод, бізнесу й роялті.