Опубліковано результати голосування за найкращого воротаря 2024 року: скільки очок набрав Лунін

Український голкіпер мадридського "Реала" був одним з претендентів на трофей "Льва Яшина".

Стали відомі результати голосування за трофей "Льва Яшина" – нагороду найкращому воротарю 2024 року за версією авторитетного журналу France Football.

Переможець номінації вдруге поспіль став аргентинський голкіпер "Астон Вілли" Еміліано Мартінес. Тоді як український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін посів у голосуванні третє місце.

Трофей "Льва Яшина": результати голосування (топ-10)

1. Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла") – 276 очок

2. Унаї Сімон (Іспанія, "Атлетик") – 213 очок

3. Андрій Лунін (Україна, "Реал") – 112 очок

4. Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ) – 58 очок

5. Майк Маньян (Франція, "Мілан") – 56 очок

6. Ян Зоммер (Швейцарія, "Інтер") – 51 очко

7. Гіоргі Мамардашвілі (Грузія, "Валенсія") – 50 очок

8. Діогу Кошта (Португалія, "Порту") – 28 очок

9. Ронвен Вільямс (ПАР, "Мамелолді Сандаунз") – 27 очок

10. Грегор Кобель (Швейцарія, "Боруссія" Дортмунд) – 20 очок

Минулого сезону Лунін зіграв 31 матч за "Реал" у всіх турнірах, пропустивши 32 голи та 12 поєдинків відігравши "на нуль". Разом з мадридським клубом Андрій виграв Лігу чемпіонів та чемпіонат Іспанії.

Урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2024" відбулася 28 жовтня в паризькому театрі Шатле. Нагороду найкращому футболісту світу 2024 року отримав іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі.

Раніше повідомлялося, що визначилися переможці футбольної премії "Золотий м'яч-2024" в усіх номінаціях.

Нагадаємо, "Реал" бойкотував церемонію вручення "Золотого м'яча" після того, як дізнався, що Вінісіус Жуніор не отримає головний приз. На урочистий захід до Парижа не прибув жоден з представників мадридського клубу.

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