Опубліковано результати голосування за володаря "Золотого м'яча-2024"

У боротьбі за нагороду Родрі з невеликим відривом випередив Вінісіуса Жуніора.

Стали відомі детальні результати голосування за володаря "Золотого м'яча-2024".

Як повідомляє французьке видання L'Equipe, відрив переможця премії іспанського півзахисника "Манчестер Сіті" Родрі від його головного конкурента у боротьбі за нагороду бразильського нападника мадридського "Реала" Вінісіуса Жуніора склав 41 бал. Це найменший розрив за останні три роки.

Менший розрив між першим і другим місцями був у голосуванні за "Золотий м'яч-2021", коли Ліонель Мессі на 33 бали випередив Роберта Левандовські.

Зазначимо, що український форвард "Роми" Артем Довбик посів 29-те місце у голосуванні за володаря "Золотого м'яча", хоча й не отримав від респондентів жодного очка.

"Золотий м'яч-2024": результати голосування (топ-10)

1. Родрі (Іспанія, "Манчестер Сіті") – 1170 очок

2. Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал") – 1129

3. Джуд Беллінгем (Англія, "Реал") – 917

4. Дані Карвахаль (Іспанія, "Реал") – 550

5. Ерлінг Голанд (Норвегія, "Манчестер Сіті") – 432

6. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ / "Реал") – 420

7. Лаутаро Мартінес (Аргентина, "Інтер") – 402

8. Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона") – 383

9. Тоні Кроос (Німеччина, "Реал" / завершив кар'єру) – 291

10. Гаррі Кейн (Англія, "Баварія") – 201

Родрі уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Раніше повідомлялося, що визначилися переможці футбольної премії "Золотий м'яч-2024" в усіх номінаціях.

Нагадаємо, "Реал" бойкотував церемонію вручення "Золотого м'яча" після того, як дізнався, що Вінісіус Жуніор не отримає головний приз. На урочистий захід до Парижа не прибув жоден з представників мадридського клубу.

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