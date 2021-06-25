"Сварливий старий": дружина Мессі привітала Лео з днем народження архівними фото в підлітковому віці

Напередодні легендарному футболістові виповнилося 34 роки.

Антонелла Рокуццо, дружина капітана "Барселони" Ліонеля Мессі, несподіваним чином привітала свого чоловіка з днем народження.

Обраниця аргентинця опублікувала в Instagram архівне фото, на якому її майбутній чоловік обійняв її перед камерою. На знімку пара постала ще підлітками.

instagram.com/antonelaroccuzzo

"З днем народження, любов моя. Ми любимо тебе все більше з кожним днем! Ти для нас все, ми дуже за тобою сумуємо, сварливий старий", - прокоментувала кадр Антонелла.

Нині Мессі перебуває в розташуванні збірної Аргентини, у складі якої бере участь у Кубку Америки. Партнери у національній команді привітали Ліонеля одними з перших і зробили це дуже оригінально.

Раніше Рокуццо згадала весілля із зіркою футболу, яке вони зіграли 1 липня 2017 року. Пара разом майже з дитинства.

із зіркою футболу, яке вони зіграли 1 липня 2017 року. Пара разом майже з дитинства. Ліонель і Антонелла виховують трьох синів: Тьяго, Матео і Чіро.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, дружина Мессі вразила фанатів своїм виглядом під час нагородження чоловіка.

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