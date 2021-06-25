"Сварливий старий": дружина Мессі привітала Лео з днем народження архівними фото в підлітковому віці

Напередодні легендарному футболістові виповнилося 34 роки.
Антонелла Рокуццо, дружина капітана "Барселони" Ліонеля Мессі, несподіваним чином привітала свого чоловіка з днем народження.
Обраниця аргентинця опублікувала в Instagram архівне фото, на якому її майбутній чоловік обійняв її перед камерою. На знімку пара постала ще підлітками.
"З днем народження, любов моя. Ми любимо тебе все більше з кожним днем! Ти для нас все, ми дуже за тобою сумуємо, сварливий старий", - прокоментувала кадр Антонелла.
Нині Мессі перебуває в розташуванні збірної Аргентини, у складі якої бере участь у Кубку Америки. Партнери у національній команді привітали Ліонеля одними з перших і зробили це дуже оригінально.
- Раніше Рокуццо згадала весілля із зіркою футболу, яке вони зіграли 1 липня 2017 року. Пара разом майже з дитинства.
- Ліонель і Антонелла виховують трьох синів: Тьяго, Матео і Чіро.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, дружина Мессі вразила фанатів своїм виглядом під час нагородження чоловіка.