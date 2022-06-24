"Опустилися нижче за дно": гендиректор "Шахтаря" повідомив про "режим виживання" клубу та розкритикував ФІФА

Генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін зізнався, що команда має великі проблеми.

Так, функціонер "гірників" не очікував, що після окупації рідного міста у 2014 році та локдауну, пов'язаного з пандемією коронавірусу, ситуація може бути гіршою.

Про це він розповів у інтерв'ю The Athletic.

"У нас були успішні результати та трансферні кампанії. Ми вдало купували гравців та заробляли гроші навіть у складних ситуаціях. Ми поїхали з Донецька 2014 року, а потім у нас був COVID-19. Ми грали в усій Україні. Ми думали, що це будуть гірші часи, і що ми досягли дна. Тепер ми опустилися ще глибше. Щодня ми живемо в режимі виживання.

Сьогодні ми не купуємо гравців. Ми не можемо їх продати. Що ми можемо запропонувати іноземним футболістам на даний момент? Ми граємо в Лізі чемпіонів, але незрозуміло, де ми граємо. Якщо ми гратимемо матч ЛЧ за кордоном, ми можемо залишити деяких легіонерів. Якщо ні, то без шансів. Ніхто не приїжджатиме, щоб грати у внутрішньому чемпіонаті в Україні.

Скільки гравців піде? Це залежить від ринку. Думаю, 95% українських гравців ми збережемо. Щодо легіонерів – я ще не знаю. Ідуть складні переговори. Деякі агенти знищують нас. Вони намагаються вкрасти гравців. Вони грають у ігри, зв'язуються із клубами, кажуть не платити "Шахтарю". Ви не можете уявити, що відбувається. Агенти приходять до клубів і кажуть: Не платіть "Шахтарю", гравці стануть вільними агентами, просто заплатіть мені 10 мільйонів євро та забудьте про клуб.

Ми незадоволені суттю нових правил ФІФА щодо питань війни в Україні. Повноваження приймати рішення про зупинення контрактів наразі перебувають у руках агентів гравців. Це не показує наміру клубу зберегти гравців та інвестиції. Тепер ми маємо дев'ять днів, щоб домовитися з нашими гравцями про продаж або оренду іноземним клубам, що просто неможливо. ФІФА не допомогла українським клубам, видавши такий регламент. Навпаки, це значно погіршило наші переговори з гравцями і зробило агентів більш потужними та багатими", - сказав Палкін.

Через дострокове вторгнення РФ Чемпіонат України було ухвалено рішення завершити достроково. На момент зупинки внутрішньої першості було зіграно 18 турів. Як наслідок, саме "Шахтар" став лідером УПЛ, що дозволило їм потрапити до Ліги чемпіонів, де "гірники" стартуватимуть одразу з групового етапу ;

; Наступний сезон УПЛ може розпочатися 20 серпня. Одним із міст проведення матчів внутрішньої першості "Шахтар" називає Львів.

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