Орендований талант "Дніпра-1" присвятив Україні перший гол за нову команду (відео)

Білл відзначився дебютним голом за "Спорт Ресіфі".

Вінгер "Дніпра-1" Білл, який до кінця сезону на правах оренди виступає за "Спорт Ресіфі", забив свій перший гол у складі бразильського клубу.

У матчі проти "Форталози" (1:1) Білл відзначився ударом головою наприкінці після виходу на заміну.

"Я багато разів у молитвах просив цього гола у Бога… я не хочу плакати… я виїхав через війну. Це дуже важко, адже ми залишили наш будинок заради мрії, а тепер мали покинути це. Це так сумно! Я просив у Бога цей гол, адже хотів присвятити його моїм одноклубникам та всім українцям, які живуть у цій важкій ситуації. Слава Богу, що дав мені гол у цей момент", - зазначив Білл після матчу.

В Україні цього сезону 22-річний бразилець провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол і зробив дві результативні передачі.

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