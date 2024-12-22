Організатор бою Усик – Ф'юрі назвав умову для проведення об'єднавчого поєдинку українця з Дюбуа

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх прокоментував можливість проведення об'єднавчого поєдинку між володарем титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком і чемпіоном світу за версією IBF Даніелем Дюбуа.

Після перемоги українця над Тайсоном Ф'юрі в реванші Дюбуа піднявся на ринг і викликав Усика на поєдинок.

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Олександр прийняв виклик і попросив Аль аш-Шейха, який організував обидва поєдинки Усика проти "Циганського короля", влаштувати йому бій з Дюбуа.

У відповідь Туркі погодився взятися організовувати поєдинок Усика проти Дюбуа, але за однієї умови – спершу британець повинен захистити пояс IBF у бою з новозеландцем Джозефом Паркером, який заплановано на 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді.

Крім того, Аль аш-Шейх заявив, що також хоче організувати бій Ф'юрі проти Ентоні Джошуа.

"Усик переміг Ф'юрі. За моїми підрахунками він виграв на чотири раунди більше. Тайсон провів приголомшливий бій, але це бокс, де є переможець і переможений.

Якщо Дюбуа переможе у лютому, я хочу знову побачити бій Даніеля з Усиком. І я хочу побачити поєдинок Тайсона, можливо, із Джошуа. Ми вирішимо", – сказав Туркі в інтерв'ю YouTube-каналу The Stomping Ground.

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Варто зазначити, що в потенційному бою між Усиком і Дюбуа на кону знову стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Завдяки перемозі над Ф'юрі в першому поєдинку, який відбувся у ніч проти 19 травня 2024 року, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті, зосередивши у своїх руках усі чотири головні боксерські пояси – WBO, WBA, IBF та WBC.

Однак потім Олександру довелося відмовитися від титулу IBF, а відтак втратити звання "абсолюта". Тепер поясом IBF володіє Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши іншого британця Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня 2023 року Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Проте у п'ятому раунді бою стався скандальний епізод – британець завдав українцю удар нижче пояса, після чого той упав на канвас рингу. Рефері не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу. На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель висловив впевненість, що нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. У зв'язку з цим у команді Дюбуа вимагали анулювати результат бою з Усиком.

Пізніше WBA виступила з офіційною заявою, констатувавши, що влучання Дюбуа нижче пояса було порушенням правил, та після детального вивчення апеляції постановила, що результат чемпіонського бою залишається чинним.

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