Організатор бою Усик – Ф'юрі запропонував Володимиру Кличку повернутися на ринг заради титулу

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх звернувся до ексчемпіона світу в надважкій вазі Володимира Кличка з пропозицією повернутися у професійний бокс.

Організатор бою між українським володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі заявив, що хотів би знову побачити 48-річного Володимира в ринзі та готовий організувати для нього чемпіонський поєдинок.

Дивіться також: Повернення заради рекорду: Володимир Кличко збирався взяти реванш у свого кривдника

"Хочу побачити тебе в ринзі ще раз. Щоб ти мав шанс знову стати чемпіоном світу. Побачимо, яким буде результат бою Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика, яким буде результат бою Даніеля Дюбуа.

Я буду просити, щоб WBC, IBF, WBA, WBO дали тобі шанс досягти цієї мрії", – наводить слова функціонера Fight Hub TV.

Кличко-молодший завершив кар’єру 2017 року після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа. Перед цим він 2015 року програв одноголосним рішенням суддів Тайсону Ф'юрі та втратив чемпіонські пояси за версіями IBF, IBO, WBO та WBA.

На професійному ринзі Володимир провів 69 боїв, здобув 64 перемоги (54 – нокаутом) і зазнав 5 поразок. Він володів чемпіонськими поясами за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015) у надважкій вазі.

Читайте також:

Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій-реванш

Усик – Ф'юрі: які гонорари отримають боксери за бій-реванш

Усик – Ф'юрі: букмекери визначили фаворита бою-реваншу