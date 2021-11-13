Організатора польоту, в якому загинув футболіст Еміліано Сала, засудили до ув'язнення

Бізнесмен Девід Хендерсон найближчі 18 місяців проведе у в'язниці.

Організатор польоту, в результаті якого загинули аргентинський футболіст Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон, бізнесмен Девід Хендерсон засуджений до 18 місяців в'язниці.

Як повідомляє BBC, суд виніс такий вирок після того, як було встановлено, що він навмисно порушив правила управління цивільної авіації "з метою отримання прибутку".

67-річний Девід Хендерсон був визнаний винним у необережності та створенні загрози безпеці польоту. Хендерсон також зізнався у спробі організувати політ для пасажира без дозволу.

21 січня 2019 року, 28-річний аргентинський футболіст Еміліана Сала та 59-річний пілот Девід Ібботсон загинули після падіння літака, який перевозив гравця до нового клубу "Кардіфф Сіті".

та 59-річний пілот загинули після падіння літака, який Уламки транспортного засобу Piper PA-47 Malibu були знайдені на дні Ла-Маншу неподалік від острова Гернсі.

7 лютого рятувальна група витягла тіло Сали, а вже наступного дня поліція офіційно визнала загибель аргентинського футболіста. Тіло пілота так і не знайшли.

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