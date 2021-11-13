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Організатора польоту, в якому загинув футболіст Еміліано Сала, засудили до ув'язнення

Організатора польоту, в якому загинув футболіст Еміліано Сала, засудили до ув'язнення

Associated Press

Бізнесмен Девід Хендерсон найближчі 18 місяців проведе у в'язниці.

Організатор польоту, в результаті якого загинули аргентинський футболіст Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон, бізнесмен Девід Хендерсон засуджений до 18 місяців в'язниці.

Як повідомляє BBC, суд виніс такий вирок після того, як було встановлено, що він навмисно порушив правила управління цивільної авіації "з метою отримання прибутку".

67-річний Девід Хендерсон був визнаний винним у необережності та створенні загрози безпеці польоту. Хендерсон також зізнався у спробі організувати політ для пасажира без дозволу.

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