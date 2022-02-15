Організатори Олімпійських ігор-2022 змінили регламент під 15-річну російську фігуристку, яка вживала допінг

Це вже, м'яко кажучи, трохи дивно.

Щойно завершилася коротка програма з фігурного катання у дівчат, яка проходила в рамках Олімпійьских ігор-2022 .

У ній брала участь 15-річна російська фігуристка Каміла Валієва, яка зовсім нещодавно була спіймана на вживанні заборонених речовин. Утім, замість відсторонення від змагань, юна спортсменка виступила на льоду. Валієва за підсумками програми посіла перше місце, набравши 82.16 балів.

Як відомо, нещодавно Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS ) ухвалив рішення, що представниця ОКР зможе продовжувати виступи на Олімпіаді та взяти участь у подальших видах програми. Натомість, ще далі пішли організатори ОІ-2022, які навіть змінили правила.

Так, за підсумками короткої програми у довільну програму змогли вийти 25 фігуристок, тобто на одну більше, ніж зазвичай. Виходить, організатори залишили Валієвій право брати участь у змаганнях і навіть боротися за медалі, а іншим командам здійснили своєрідну послугу у вигляді додаткового місця у фіналі.

"Кваліфікаційне правило: 25 кращих фігуристів після короткої програми (SP) переходять до наступного етапу, якщо Каміла Валієва (ОКР) посідає 1-24 місце після SP. Якщо ні, то кваліфікаційне правило з 24 кращими фігуристами після SP залишиться", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті змагань.

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