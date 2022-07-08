Організатори Всесвітніх ігор пожертвують один долар з кожного квитка на відбудову України

Всесвітні ігри долучилися до допомоги українцям, які постраждали від вторгнення російських окупантів.

Організатори змагань передадуть один долар з кожного проданого квитка для відбудови спортивної інфраструктури України, якій завдали величезних збитків російські загарбники.

Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.

Всесвітні ігри стартували 7 липня в Бірмінгемі (США). Вони триватимуть до 17 липня. Україну представляє 103 спортсменів у 19-ти дисциплінах.

Всесвітні ігри - це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до олімпійської програми, хоча й проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.

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