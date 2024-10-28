Організатори "Золотого м'яча" відреагували на рішення "Реала" бойкотувати церемонію

Організатори "Золотого м'яча-2024" прокоментували рішення мадридського "Реала" бойкотувати урочисту церемонію, яка 28 жовтня відбувається у паризькому театрі Шатле

"Позиція "Реала" незрозуміла", – цитує організаторів AS з посиланням на EFE. Також вони стверджують, що клубу не повідомляли про результат голосування.

Раніше ЗМІ повідомили, що жоден з представників "Реала" не прибуде на церемонію через те, що головний приз не отримає форвард команди Вінісіус Жуніор.

За інформацією AS, володарем "Золотого м'яча" стане іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" розпочалася о 20:00 за київським часом.

Крім призу найкращому футболісту світу, також будуть вручені нагороди в низці інших номінацій. Так, український голкіпер "Реала" Андрій Лунін опинився серед претендентів на звання найкращого воротаря 2024 року.

Нагадаємо, чинним володарем "Золотого м'яча" є форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Саме Мессі належить абсолютний рекорд за кількістю виграних "Золотих м'ячів" – він отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

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