"Ось це патріотизм": у Федерації легкої атлетики України розповіли, які країни намагалися переманити Магучіх

"Ось це патріотизм": у Федерації легкої атлетики України розповіли, які країни намагалися переманити Магучіх

Спортсменка на всі пропозиції відповіла відмовою.

Президент Федерації легкої атлетики України Равіль Сафіуллін прокоментував скандал зі стрибункою у висоту Ярославою Магучіх, яка після завоювання "бронзи" на Олімпійських іграх-2020 у Токіо зробила спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене.

"Ну, так прийнято у спорті після змагань фотографуватися разом, ставати на один щабель п'єдесталу під час церемонії нагородження - так вони віддають данину поваги чесній спортивній боротьбі.

Тим більше, Росія була покарана і не була представлена на Олімпійських іграх, не було там прапора РФ. Звинувачувати Ярославу у відсутності патріотизму? Мені її тренер Тетяна Володимирівна розповідала, що від 2017 року яких тільки пропозицій з приводу зміни громадянства не надходило - і зі США, і від поляків, і хто тільки не запрошував.

Але вона тут, в Україні. Ось це патріотизм. Це приклад для наслідування", - цитує Сафіулліна "Обозреватель".

Нагадаємо:

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо Ярослава Магучіх потрапила під шквал критики через фото з Ласіцкене, які були зроблені після завершення змагань у секторі для стрибків у висоту у столиці Японії.

Ярослава Магучіх потрапила під шквал критики через фото з Ласіцкене, які були зроблені після завершення змагань у секторі для стрибків у висоту у столиці Японії. Ці кадри викликали великі дискусії в Україні, а Магучіх потрапила під критику за фото з росіянкою, яка у 2018 році була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна на виборах глави держави.

на виборах глави держави. Магучіх також є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Водночас Ласіцкене - капітан Збройних сил РФ.

Раніше на захист Ярослави став каратист Станіслав Горуна , заявивши, що "спорт - поза політикою".

, заявивши, що "спорт - поза політикою". Борець греко-римського стилю та народний депутат Жан Беленюк, який приніс Україні єдину золоту медаль на Олімпійських іграх-2020, заступився за Магучіх і закликав не цькувати "19-річну дитину".

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Магучіх емоційно відреагувала на критику за фото з росіянкою Ласіцкене.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання