"Ось це патріотизм": у Федерації легкої атлетики України розповіли, які країни намагалися переманити Магучіх

Спортсменка на всі пропозиції відповіла відмовою.
Президент Федерації легкої атлетики України Равіль Сафіуллін прокоментував скандал зі стрибункою у висоту Ярославою Магучіх, яка після завоювання "бронзи" на Олімпійських іграх-2020 у Токіо зробила спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене.
"Ну, так прийнято у спорті після змагань фотографуватися разом, ставати на один щабель п'єдесталу під час церемонії нагородження - так вони віддають данину поваги чесній спортивній боротьбі.
Тим більше, Росія була покарана і не була представлена на Олімпійських іграх, не було там прапора РФ. Звинувачувати Ярославу у відсутності патріотизму? Мені її тренер Тетяна Володимирівна розповідала, що від 2017 року яких тільки пропозицій з приводу зміни громадянства не надходило - і зі США, і від поляків, і хто тільки не запрошував.
Але вона тут, в Україні. Ось це патріотизм. Це приклад для наслідування", - цитує Сафіулліна "Обозреватель".
Нагадаємо:
- Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо Ярослава Магучіх потрапила під шквал критики через фото з Ласіцкене, які були зроблені після завершення змагань у секторі для стрибків у висоту у столиці Японії.
- Ці кадри викликали великі дискусії в Україні, а Магучіх потрапила під критику за фото з росіянкою, яка у 2018 році була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна на виборах глави держави.
- Магучіх також є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Водночас Ласіцкене - капітан Збройних сил РФ.
- Раніше на захист Ярослави став каратист Станіслав Горуна, заявивши, що "спорт - поза політикою".
- Борець греко-римського стилю та народний депутат Жан Беленюк, який приніс Україні єдину золоту медаль на Олімпійських іграх-2020, заступився за Магучіх і закликав не цькувати "19-річну дитину".
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Магучіх емоційно відреагувала на критику за фото з росіянкою Ласіцкене.