"Ось ніжки повинні рухатися": Ярмоленко повчив Шевченка грати в тенісбол на тренуванні (відео)

Атмосфера в таборі "синьо-жовтих" радує око.

Напередодні під час тренування збірної України, яка готується до Євро-2020, гравці зіграли в тенісбол разом з головним тренером команди Андрієм Шевченком.

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Керманич "синьо-жовтих" разом з Олександром Зінченком і Романом Яремчуком протистояв Андрію Ярмоленку, Євгену Макаренку і Роману Безусу.

Поєдинок завершився перемогою другої команди. Після одного з виграних розіграшів Ярмоленко пожартував над Шевченком, сказавши: "Це в протихід, Миколайович! Ось ніжки повинні рухатися".

Після закінчення поєдинку вінгер "Вест Хема" прокоментував перемогу своєї команди: "Ну так, у них була команда зірок, у нас була команда роботяг. Тому ми за рахунок бажання, самовіддачі обіграли їх. І, як відомо, дисципліна б'є клас.

Якщо дивитися за Transfermarkt, то Зінченко там - 30 мільйонів, Яремчук - 30, Андрій Миколайович - 130, і у нас - по мільйончику кожен гравець. Але гроші не грають у футбол, тому ми за рахунок класу, дисципліни обіграли їх.

Я сподіваюся це буде в Інтернеті, і вболівальники це оцінять".

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів (13 червня), Австрії (17 червня) і Північної Македонії (21 червня). Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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