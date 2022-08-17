"Ось як треба атакувати його тіло": Ф'юрі показав Джошуа, як можна знищити Усика (відео)

Британський чемпіон Тайсон Ф’юрі поділився відео, на якому він демонструє силові удари по корпусу. На його думку, саме так Джошуа має битися з Усиком у реванші.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі дав пораду співвітчизнику Ентоні Джошуа, який зустрінеться у реванші з українцем Олександром Усиком.

Британець у Twitter продемонстрував фрагмент свого тренування.

"Ось як Ентоні Джошуа треба атакувати тіло Олександра Усика. Я знаю, що роздутий середньовик не може тримати удари по корпусу", – підписав відео Ф'юрі.

.@Tyson_Fury had some advice for AJ ahead of his rematch with Usyk #UsykJoshua2 pic.twitter.com/XbZ42i5cls — ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 16, 2022

20 серпня в Джидді Олександр Усик проведе другий бій з Ентоні Джошуа. У першому бою українець впевнено виграв за очками, здобувши чемпіонські пояси.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.

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