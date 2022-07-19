Ось, яку перемогу він і його "спортсмени" чекають: двірника з Херсона, який став чемпіоном світу з джиу-джитсу, звинуватили у держзраді

Відвідувачка клубу джиу-джитсу у тимчасово окупованому Херсоні, де працює український чемпіон світу Ігор Євтушенко, заявила, що чекає перемоги Росії у війні з Україною. Колишній двірник лише жалюгідно виправдався.

49-річного двірника з Херсона Ігоря Євтушенка, який втілив свою мрію і став чемпіоном світу з джиу-джитсу, звинуватили у державній зраді.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

"Пам‘ятаєте історію двірника, який збирав кошти, щоб поїхати на змагання по джиу-джитсу? Там він став чемпіоном світу і це була справжня сенсація. Але… подивіться, яку перемогу він і його "спортсмени" чекають. Зрадники йдуть в бан!", - йдеться у повідомленні.

Одна з відвідувачок клубу бразильского джиу-джитсу, де він працює, опублікувала скандальний пост. Дівчина написала у пості, що чекає перемоги Росії у війні з Україною.

"Поки працює ППО і в місті залишаються такі люди, як "FAMILIA LULA JIU-JITSU UKRAINE" - за Херсон я спокійна. А війна незабаром закінчиться. І закінчиться нашою перемогою", - написала вона, доповнивши допис прапором Росії.

Сам Євтушенко почав жалюгідно виправдовуватися на сторінці клубу в Instagram.

"На цій фотографії є дівчина з Пітера, яка приїхала до своїх батьків у Херсон. Вона займається джиу у Пітері. Прийшла до нас на тренування. Опублікувала це фото в інстаграм, зі своїми коментарями. Дівчина! Звичайна дівчина!!! У мене мама російська, мені від неї теж відмовитися? Мені тут почали писати якою я нехороший. Тому вирішив викласти пост, щоб не відповідати кожному за окремим. Я всю війну, безкоштовно треную українських хлопців.А щур, якого і не чуто було, захотів сенсації. Багато "друзі" вже підхопили! Відмінно!!! Я тепер дізнаюся, хто дійсно був другом!!! Мені начхати, хто, що думає. Моє сумління чисте. Мирного неба всім над головою", - написав він.

Нагадаємо, що іспанський виробник спортивного одягу Joma, який є технічним спонсором збірної України, представив форму для двох російських клубів на сезон-2022/2023.

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