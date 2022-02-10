Оштрафували та відібрали домашніх улюбленців: одноклубника Ярмоленка покарали за побиття кота

Оштрафували та відібрали домашніх улюбленців: одноклубника Ярмоленка покарали за побиття кота

Курт Зума найближчим часом точно не побачить своїх котів.

Футболіста лондонського " Вест Гема " Курта Зума оштрафували на 250 тисяч фунтів за жорстоке ставлення до домашнього улюбленця.

Про це повідомляє Sky News.

Близько 200 тис. людей підписали в інтернеті петицію з вимогою притягти футболіста до відповідальності відповідно до закону (за насильство над тваринами у Британії передбачено серйозні штрафи та ув'язнення терміном до 5 років).

Гроші зі штрафу Зума – еквівалент двотижневої зарплати центрбеку "молотобійців" – підуть на благодійність на підтримку тварин.

Окрім штрафу Британське Королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) конфіскувало у футболіста обох котів. У RSPCA заявили, що кішки були оглянуті ветеринарами, їхньому здоров'ю ніщо не загрожує.

Цього сезону на рахунку Зума 15 ігор у всіх турнірах та один забитий гол;

Він став гравцем "молотобійців" улітку 2021 року, коли за 35 млн євро перебрався з "Челсі". "Вест Гем" заплатив 35 мільйонів євро за перехід Зума.

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