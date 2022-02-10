Оштрафували та відібрали домашніх улюбленців: одноклубника Ярмоленка покарали за побиття кота

Курт Зума найближчим часом точно не побачить своїх котів.
Футболіста лондонського "Вест Гема" Курта Зума оштрафували на 250 тисяч фунтів за жорстоке ставлення до домашнього улюбленця.
Про це повідомляє Sky News.
Близько 200 тис. людей підписали в інтернеті петицію з вимогою притягти футболіста до відповідальності відповідно до закону (за насильство над тваринами у Британії передбачено серйозні штрафи та ув'язнення терміном до 5 років).
Гроші зі штрафу Зума – еквівалент двотижневої зарплати центрбеку "молотобійців" – підуть на благодійність на підтримку тварин.
Окрім штрафу Британське Королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) конфіскувало у футболіста обох котів. У RSPCA заявили, що кішки були оглянуті ветеринарами, їхньому здоров'ю ніщо не загрожує.
- Цього сезону на рахунку Зума 15 ігор у всіх турнірах та один забитий гол;
- Він став гравцем "молотобійців" улітку 2021 року, коли за 35 млн євро перебрався з "Челсі". "Вест Гем" заплатив 35 мільйонів євро за перехід Зума.
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