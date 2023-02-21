Осідлав та поцілував суперника: в Англії футболіст відзначився надзвичайно курйозним фолом (відео)

Дуже кумедний епізод трапився у поєдинку 33-го туру Чемпіоншипу (другий за рангом дивізіон чемпіонату Англії – прим.) між "Сандерлендом" та "Брістоль Сіті".

Півзахисник "чорних котів" Люк О'Найн, який вийшов на заміну, оригінальним способом зірвав атаку команди суперника.

Гравець "Сандерленда" буквально осідлав футболіста "Брістоль Сіті" Алекса Скотта, який рухався з м'ячем у центрі поля. Більше того, О'Найн не лише застрибнув ззаду на суперника, а ще й поцілував його у потилицю.

Зазначимо, що за таку поведінку рефері показав Люку жовту картку.

Після матчу О'Найн запостив у соцмережі відео цього інциденту та додав іронічний коментар.

"Тоді ми всі й зрозуміли, що я ідіот. Що ж, давайте ще трохи повеселимося... Найкраща відеонарізка чи коментар виграє футболку "Сандерленда", яку підпишуть всі хлопці", – написав О'Найн у Twitter.

Right then, we've all established I'm an idiot So lets have some more fun..... Best video edit or caption wins a signed Sunderland top from the boys ❤️ pic.twitter.com/KylwTd5PZr — Luke O'Nien (@LukeONien) February 19, 2023

Поєдинок "Сандерленда" і "Брістоль Сіті" завершився внічию 1:1 .

Після 33-го туру "Сандерленд" (49 очок) посідає шосте місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу і зберігає шанси підвищитися до еліти. "Брістоль Сіті" з 41 балом йде на 15-й позиції.

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